В Самаре ищут варианты для создания "пересадочных" тарифов на общественном транспорте

СЕГОДНЯ 15:51 2018-10-25T15:51:24+03:00

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В Самаре до конца года в трамваях и автобусах должна появиться оплата бесконтактной банковской картой. Сейчас уже оплачивать проезд бесконтактным способом можно в метрополитене. Об этом рассказала журналисту радио "КП-Самара", 98,2 FM Юрий Тапилин, руководитель Департамента транспорта мэрии города.

Юрий Тапилин: "Повышение цен на проезд сейчас обсуждается" 00:00 00:00

- Мы работаем над расширением тарифного меню, так называемого. Уже тестировали дачные карты, которые представляют различные возможности для оплаты проезда, в метро можно платить картой, до конца года введем бесконтактную систему и в автобусах, трамваях. Также изучаем опыт других городов по созданию "пересадочной системы" тарифов, - отметил Юрия Тапилин.

Напомним, что разговор об этом идет уже давно: самарские активисты не раз обращалисьс просьбой предусмотреть выгодные пакеты поездок для тех, кому приходится добираться до места назначения с несколькими пересадками. Дело в том, что в Самаре маршрутная система выстроена так, что напрямую с одного конца города на другой часто невозможно доехать одним маршрутом.

За границей такие сисетмы существуют уже давно: билет, например, действует не на одну поездку, а на определенное количество времени: 30 минут, 1,5 часа и так далее, в зависимости от этого отличается его стоимость. Зато в рамках поездки можно пересаживаться сколько угодно раз.

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