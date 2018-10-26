Глава Жигулевска покидает свой пост

СЕГОДНЯ 09:25 2018-10-26T09:25:52+03:00

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Мэр Жигулевска Владимир Классен принял решение покинуть свой пост. Об этом он заявил в четверг, 25 октября, на очередном заседании городской думы.

«Уважаемые жигулевцы! По мотивам личного характера я принял решение покинуть пост главы Жигулевска. Ухожу по собственному желанию. Благодарю всех за совместную плодотворную работу и желаю всем успехов в дальнейшем!», - обратился Владимир Классен в Твиттере к жителям города.

Владимир Классен возглавлял Жигулевск с июня 2013 года. За это время город принимал активное участие во всех областных и федеральных программах. Был создан Совет директоров предприятий Жигулевска.

Пока исполнять обязанности мэра Жигулевска будет его первый заместитель Олег Миллионов. Он приступит к ним уже сегодня, 26 октября.