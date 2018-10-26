В Самаре суд оставил бывшего директора СОФЖИ Мязитова в СИЗО до декабря

СЕГОДНЯ 18:43 2018-10-26T18:43:35+03:00

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Экс-директор СОФЖИ Реналь Мязитов пробудет в СИЗО как минимум до середины декабря. В пятницу, 26 октября, Самарский областной суд не внял просьбе бывшего управленца и оставил приговор Октябрьского районного суда без изменений. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» рассказали в областном суде.

- Реналь Мязитов попытался обжаловать арест. Хотел другую меру пресечения – помягче, чем СИЗО. Судья оставил решение без изменений, - сказал собеседник. – Пока же идет период следствия.

Напомним, экс-директора СОФЖИ обвиняют в многомиллионных махинациях. Дело разделено на три части, общий ущерб – 339 млн рублей. Мязитова подозревают в покупке по завышенной стоимости участка бывшего завода клапанов, в оплате сноса военного города и выводе 62 га земли в Тольятти.

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