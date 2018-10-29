2018-10-29T13:01:16+03:00
Общество

«Нам придется переделывать многие проекты еще несколько лет»: Азаров прокомментировал ремонт Московского шоссе

На одной из главных магистралей города решили исправить недоделки после недавней реконструкции
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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Недавно стало известно о том, что Московское шоссе в Самаре, которое реконструировали специально к ЧМ-2018, вновь ждет ремонт. Чиновники решили исправить те недоделки, которые вылезли наружу при эксплуатации дороги, и сейчас ищут подрядчика для разработки соответствующего проекта.

- Московское шоссе опять будут ремонтировать, и это спустя пару месяцев после реконструкции. Не затянется ли эта вечная работа над ошибками? - поинтересовались самарцы в Твиттере.

Информацию о ремонте Московского шоссе прокомментировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По его словам, переделка ждет не только Московское шоссе, но и многих других проектов.

- Нам еще несколько лет придется переделывать объекты, запроектированные и сделанные... как будто не головой и руками. Дороги, набережную, скверы, парки и так далее. Исправляем. Предъявляем иски. Возбуждаем уголовные дела, - отметил глава региона.

Напомним, что только на разработку проекта ремонта Московского шоссе власти намерены выделить из областного бюджета 18 млн рублей. Подрядчик должен подготовить всю необходимую документацию до 25 сентября 2019 года. Когда начнется сам ремонт магистрали, пока не уточняется.

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