Самарцы жалуются, что маршрутки №№ 1к и 210 перестали ходить

СЕГОДНЯ 15:59 2018-10-29T15:59:00+03:00

Горожане не могут дождаться маршрутных такси на остановках и не видят их в «Прибывалке»

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В редакцию «Комсомольской правды – Самара» обратились жители Красноглинского района города. Они пожаловались, что с улиц пропали маршрутные такси №№ 1к и 210.

- Стоял на остановке в поселке Управленческий 40 минут, ждал 1к. В итоге не дождался, пришлось влезать в забитый автобус. Только маршрутки и спасали, а теперь они совсем пропали, - пожаловался местный житель Степан. – Теперь еду с работы, в «Прибывалке» 1к совсем нет.

По словам жителей Красноглинского района, утром в понедельник, 29 октября, на работу из-за отсутствия маршруток не смогли вовремя уехать много людей.

- Убрали маршрутки и не предупредили! – негодует самарчанка Алина. – Не было утром ни 210, ни 1к. Стояла и ждала почти час. В итоге пришлось ехать с пересадками. Если каждый день с пересадками кататься, то это в два раза больше денег уйдет, а я студентка – каждый рубль считаю.

Корреспондент «КП-Самара» дозвонился по телефону «горячей линии» департаментра транспорта города. Там сообщили, что информации об отмене маршрутов не поступало. В департаменте пытаются связаться с перевозчиком, однако на звонки он не отвечает. При этом жалобы в дептранспорта поступают весь день.

Напомним, информация о возможной отмене маршрутных такси № 210 и №1к поступают уже давно, однако в мэрии стабильно ее опровергали.