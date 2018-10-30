В Самаре прошел смотр и развод гарнизона полиции

СЕГОДНЯ 11:17 2018-10-30T11:18:05+03:00

В смотре на площади Куйбышева участвовали около 700 человек Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Полицейские и росгвардейцы собрались на площади Куйбышева и показали свою готовность к службе

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В понедельник, 29 октября, на главной площади Самары — площади имени В.В. Куйбышева — прошел строевой смотр самарского гарнизона полиции и развод нарядов, заступающих на службу по охране общественного порядка. В мероприятии приняли участие порядка 700 человек: сотрудники ДПС, кинологи с собаками, бойцы спецназа, росгвардейцы и активисты добровольной народной дружины.

Руководство МВД проверило готовность не только полицейских, но и их автомобилейФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Полицейские продемонстрировали свою готовность к службе, а также показали свои навыки в работе с преступниками. Свои умения по нахождению наркотиков и взрывных устройств показали и служебные овчарки. Готовность полицейских оценивали высокопоставленные сотрудники МВД. Завершился смотр торжественным маршем по площади Куйбышева.