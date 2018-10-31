Следователи не стали возбуждать уголовное дело о картельном сговоре при ремонте дорог и парков в Самаре

СЕГОДНЯ 08:11 2018-10-31T08:11:43+03:00

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В СУ СК по Самарской области завершили проверку информации о картельном сговоре четырех строительных фирм. Следователи пришли к выводу, что в действиях ПСК «Волга», которая занималась реконструкцией Струковского сада и ремонтом дорог, и еще трех компаний нет состава преступления, и не стали возбуждать уголовное дело.

- Считаю решение об отказе (уже второе!) незаконным. Вместе с коллегами из ОНФ и ФАС будем добиваться возбуждения уголовного дела, так как картельный сговор - налицо. Депутатские запросы к Юрию Чайке и Александру Бастрыкину мной уже направлены, - прокомментировал решение регионального следственного комитета депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Напомним, в том, что четыре строительные компании ведут нечестную игру на торгах, их заподозрили активисты Общероссийского народного фронта. Общественники выяснили, что эти фирмы участвовали в торгах на протяжении нескольких лет. Они совместно подавали заявки, имитируя реальные торги, в результате минимальная цена контракта снижалась совсем немного. Таким образом компании выиграли 481 контракт на 38,7 млрд рублей. Всю эту информацию активисты ОНФ передали в Федеральную антимонопольную службу, и та признала их виновными в картельном сговоре. Однако правоохранители посчитали все переданные им материалы проверок недостаточными для привлечения фирм к уголовной ответственности.

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