2018-10-31T13:00:27+03:00
Общество

Как доехать до стадиона «Самара Арена» 1 ноября на матч «Крылья Советов» - «Краснодар»

1 ноября на стадионе «Самара Арена» пройдет игра «Крылья Советов» - «Краснодар». «КП-Самара» публикует, как доехать до стадиона 1 ноября - в день матча
Анастасия ФИЛАТОВА
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Первый трамвай в сторону "Самара Арены" поедет в 15:48Первый трамвай в сторону "Самара Арены" поедет в 15:48Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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В четверг, 1 ноября, в 19:00 на стадионе «Самара Арена» пройдет матч 1/8 финала Кубка России. Местные «Крылья Советов» встретятся там с «Краснодаром». По традиции в день матча до стадиона пустят специальный трамвайный маршрут S5: длинный от улицы Тухачевского и короткий от Барбошиной поляны.

«Длинный» S5 начнет курсировать с 15:48 от улицы Тухачевского через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, проспект Ленина, КРЦ «Звезда», улицу Ново-Садовую, Барбошину поляну, улицу Демократическую и улицу Ташкентскую. Интервал движения составит 8-10 минут.

«Короткий» S5 будет ходить с 16:30 от Барбошиной поляны через улицы Демократическую и Ташкентскую. Интервал движения составит 6-7 минут.

Также до стадиона можно будет добраться на муниципальных маршрутах:

- на трамваях №№ 5, 11, 12, 22, на троллейбусах №№ 8, 9, 19 и на автобусах №№ 6, 21, 21м, 50, 89, 203, 206, 226, 261, 295, 297 - до остановки «Барбошина поляна» на улицы Ново-Садовой, далее - с пересадкой на трамвай S5.

- на трамваях №№ 22, 24, 25 – до трамвайной остановки «Московское шоссе» по улице Ташкентской, далее - с пересадкой на трамвай S5;

- на автобусе № 50 до остановки «Дачи» по улице Демократической, далее – пешком до стадиона;

- на автобусах №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 210, 268, 295 до остановки «Улица Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона.

После матча болельщиков также будут развозить на трамваях S5. Посадка на них будет осуществляться одновременно с двух площадок: с правой (по направлению в сторону Московского шоссе) будут отправляться трамваи до Барбошиной поляны, а с левой — до улицы Тухачевского.

Для тех болельщиков, которые собираются на стадион на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка. Заехать на нее можно будет со стороны улицы Демократической по улице Арена 2018, далее по улице 2-ой проезд, а также со стороны Волжского шоссе по улице 2-ая Стадионная, далее - по улице 2-ой проезд.

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