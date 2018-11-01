Строительство магистрали «Центральная» в Самаре планируют начать в 2019 году

СЕГОДНЯ 09:24 2018-11-01T09:25:05+03:00

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К строительству магистрали «Центральной» в Самаре планируется приступить в 2019 году. Об этом в среду, 31 октября, сообщил глава регионального минэкономразвития Дмитрий Богданов на расширенном заседании правительства.

По словам чиновника, проект магистрали входит в план по развитию транспортной инфраструктуры на 2019-2022 годы. Строительство дороги на участке от проспекта Кирова до выезда из Самары будет проходить поэтапно. Первый этап предполагает проведение работ на отрезке от Ракитовского шоссе до обводной дороги. Планируется, что деньги на эти цели поступят из федерального бюджета. Кроме того, к строительству дороги хотят привлечь инвестора, из-за чего проезд по ней могут сделать платным. Согласно проекту, магистраль «Центральная» будет иметь 6 полос движения и 2 дублера.

Напомним, строительство автомагистрали «Центральная» обсуждают в Самаре с 1937 года. Это один их самых долгожданных и важных объектов. В конце 2017 года проект первого этапа строительства был единогласно поддержан комиссией в Министерстве транспорта РФ. После завершения строительства магистраль «Центральная» пройдет через все районы Самары и свяжет городские дороги с транспортными артериями федерального и областного значения.