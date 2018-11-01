В Самаре запустили дополнительный рейс автобуса № 61

СЕГОДНЯ 15:23 2018-11-01T15:23:26+03:00

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В Самаре по просьбам жителей микрорайонов в районе улицы Солнечной ввели дополнительный рейс по автобусному маршруту № 61, который курсирует от ТЦ "Колизей" до Хлебной площади. Теперь от остановки "Улица XXII Партсъезда" автобусы будут отправляться в 6:00, а прибывать на остановку "ТЦ "Колизей" в 6:29.

Как отмечает городская администрация, пока этот утренний рейс будет курсировать в тестовом режиме и только по будням. Испытывать его будут до 9 ноября. За это время специалисты оценят пассажиропоток и примут решение о том, стоит ли вводить дополнительный утренний рейс на постоянной основе. Отметим, что остальные рейсы автобуса № 61 будут ходить без изменений в графике.