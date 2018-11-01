2018-11-01T15:58:53+03:00
Происшествия

В Самарской области мужчина облил женщину бензином и поджег ее

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВ
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Расследование продолжаетсяРасследование продолжаетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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7 октября из строящегося дома на улице Приозерной села Воскресенка госпитализировали 56-летнюю жительницу Новокуйбышевска. Врачи диагностировали ей ожоги головы, туловища и отравление угарным газом.

- Было установлено, что женщина получила эти травмы не случайно. Ее облил бензином и поджег 60-летний самарец, - рассказывает корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

По версии стражей порядка, женщина поссорилась со своим обидчиком во время распития спиртных напитков. Ссора произошла на почве ревности.

31 октября по ситуации принято процессуальное решение. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийства. Сейчас подозреваемого ищут и планируют задержать. Расследование продолжается.

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