Убийца лидера ОПС «Законовские» сдался с повинной после 14 лет бегства

СЕГОДНЯ 12:59 2018-11-02T13:05:04+03:00

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В Самаре следователи возобновили уголовное дело по факту убийства организатора и лидера ОПС «Законовские» Александра Законова, которое было совершено в 2004 году. Поводом для этого послужило то, что предполагаемый преступник — Олег Терехов, также известный в определенных кругах как «Алик Пузо», сдался правоохранителям.

Так, Олег Терехов в среду, 31 октября, явился в УФСБ по Самарской области и признался в убийстве Александра Законова. Он рассказал, что между ним и лидером «Законовских» произошел конфликт, из-за чего он несколько раз выстрелил в него из пистолета. Ранения, полученные Александром Законовым, оказались смертельными. Отметим, что правоохранители заподозрили в совершении данного преступления Олега Терехова еще в 2004 году, однако он сбежал. На протяжении 14 лет он скрывался за пределами Самарской области.

- Терехову предъявлено обвинение в совершении убийства. Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей, - рассказали в СУ СК по Самарской области.

В настоящее время правоохранители продолжают расследование уголовного дела и выясняют все детали произошедшего.

ОПС «Законовские» появились в начале 90-х годов. У истоков группировки стояли два сокамерника Александр Законов и Вячеслав Сорокин. Основной их деятельностью был контроль вещевого рынка и крупных промышленных предприятий в Самарской области. Как и все авторитетные бандиты из девяностых до старости они не дожили. Вячеслава Сорокина убили в 2002 году, а Александр Законов пережил его только на 2 года. Летом 2016 года ОПС «Законовские» возглавил Сергей Гафуров, правда, на позиции лидера он пробыл не долго. В июле этого года Гафурова и двух его приемников признали виновными в нападении на адвоката и отправили в колонию.

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