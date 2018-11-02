Экскурсии отменяются: в Самаре на «Даче со слонами» прорвало трубы

СЕГОДНЯ 14:30 2018-11-02T14:31:38+03:00

До конца года здание будет закрыто на ремонт

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В Самаре в доме купца Головкина, который также известен как «Дача со слонами», произошла коммунальная авария. В памятнике архитектуры 1908-1909 годов постройки, которое сейчас находится на балансе МП "Ремжилуниверсал", прорвало трубы. Об этом сообщила одна из организаторов экскурсий на «Даче со слонами» Екатерина Ревинская.

- Экскурсий по дому Головкина не будет до конца года. Сейчас в здании ведутся работы по устранению аварии и меняются трубы, - рассказала Ревинская.

По словам девушки, деньги за билеты на экскурсии, запланированные на ноябрь, обязательно вернут.

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