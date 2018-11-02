2018-11-02T14:31:38+03:00
Общество

Экскурсии отменяются: в Самаре на «Даче со слонами» прорвало трубы

До конца года здание будет закрыто на ремонт
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Памятник архитектуры ждет долгий ремонтПамятник архитектуры ждет долгий ремонтФото: Андрей ЦЫГАНОВ
Изменить размер текста:

В Самаре в доме купца Головкина, который также известен как «Дача со слонами», произошла коммунальная авария. В памятнике архитектуры 1908-1909 годов постройки, которое сейчас находится на балансе МП "Ремжилуниверсал", прорвало трубы. Об этом сообщила одна из организаторов экскурсий на «Даче со слонами» Екатерина Ревинская.

- Экскурсий по дому Головкина не будет до конца года. Сейчас в здании ведутся работы по устранению аварии и меняются трубы, - рассказала Ревинская.

По словам девушки, деньги за билеты на экскурсии, запланированные на ноябрь, обязательно вернут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре в памятнике архитектуры провели шумную вечеринку, а до этого в разрушающееся здание даже не пускали волонтеров

Эксперты рассказали, почему не очень хорошо устраивать грандиозный праздник в разрушающемся Доме со слонами - на знаменитой даче купца Головкина (подробности)

Дача со слонами в Самаре может стать грандиозным музеем

«КП» выяснила, с какими проблемами столкнутся строители, и собрала пять легенд, связанных с историей усадьбы (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре до конца года введут льготный проезд в трамвае S5
Дмитрий Азаров предложил общественникам решить вопрос по отмене маршруток №210 и №1к с мэром Самары
В Самарской области ищут инвесторов для строительства моста через Волгу у Климовки
В Самаре следователь-взяточник не смог оспорить приговор суда
Труп пропавшего самарского пенсионера нашли в Волге с ранами на шее и груди
В Тольятти подросток катал по парковке подругу и протаранил столб
В Самаре в день проведения Парада Памяти не будут продавать алкоголь
Убийца лидера ОПС «Законовские» сдался с повинной после 14 лет бегства
Свадьба футболу не помеха: стадион «Самара Арена» принял первых молодоженов
Главу градостроительства Самары наказали за выдачу документов в обход мэра
В Самарской области продолжается экономический рост
Возле стадиона «Самара Арена» откроется ярмарка
Появилось видео с аварией самарской ракеты «Союз-ФГ» 11 октября
В Сызрани мужчина выращивал марихуану и хранил у себя дома килограммы конопли на продажу
Глава Самары Елена Лапушкина вошла в регполитсовет «Единой России»
В Самаре 7 ноября перекроют дороги возле площади Куйбышева
Бизнесмен из Сызрани получил благодарность от президента РФ за вклад в проект «Кортеж»
На самарских дорогах могут появиться весы для большегрузов
Жители Самары выбрали, кому установить памятник в сквере у синагоги
В Самаре задержали нападавшего на школьниц разбойника
"Обе машины в хлам": в Самаре Porsche вылетел на тротуар после столкновения с Peugeot
Мини-футбол: самарское «Динамо» разгромило участника Лиги чемпионов ФК «Сибиряк» 12:2