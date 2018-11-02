2018-11-02T15:19:21+03:00
Общество

В Самарской области ищут инвесторов для строительства моста через Волгу у Климовки

Возведение нового дорожного объекта начнется в 2019 году
Татьяна ПОПОВААнастасия ФИЛАТОВА
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Предполагается, что на строительство моста уйдет около 5 летПредполагается, что на строительство моста уйдет около 5 летФото: Twitter.com
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Строительство моста через Волгу у села Климовка в Шигонском районе стартует в 2019 году. Из федерального бюджета на его возведение выделят 67 млрд рублей, а остальные средства будут предоставлены инвесторами. Уже объявлен соответствующий конкурс по поиску инвесторов. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

- Объект очень интересный. Он единственный в комплексном плане через большую реку. Мы уверены, что на такой интересный объект найдется и инвестор, и подрядчик. Поэтому строительство начнется со следующего года, - объяснил Иван Пивкин.

Напомним, что проект строительства нового моста станет частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Общая протяженность новой трассы составит 97 км, из которых 3,75 км – длина моста. Предполагается, что мост будет включать четыре полосы движения с расчетной скоростью 120 км/ч. Недавно глава региона Дмитрий Азаров сообщил, что строительство моста займет чуть больше времени, чем планировалось изначально. Ранее предполагалось, что возведение объекта будет завершено в сентябре 2023 года, а теперь называется новая дата — 2024 год.

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