2018-11-03T16:59:46+03:00
Общество

Самарцы вновь выступили против пенсионной реформы на встрече с депутатом Михаилом Матвеевым

Жители Самары собрались возле "Ракеты" и обсудили насущные вопросы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Михаил МатвеевФото: Михаил МатвеевФото: Twitter.com
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В субботу, 3 ноября, на площади имени Д.И. Козлова возле музея "Самара Космическая" состоялась встреча с депутатом Самарской губернской думы Михаилом Матвеевым. В основном она касалась недавно принятой пенсионной реформы.

Отметим, что изначально парламентарий планировал организовать возле "Ракеты" митинг против пенсионной реформы, однако власти города и суд запретили проводить подобную акцию на проспекте Ленина. Поэтому на мероприятии, названном "встречей с депутатом", не разворачивались протестные плакаты.

На встречу с депутатом, по разным оценкам, пришли от 100 до 1000 человек Фото: Twitter.com

На встречу с депутатом, по разным оценкам, пришли от 100 до 1000 человекФото: Twitter.com

По словам Михаила Матвеева, на встречу с ним пришли около тысячи избирателей, однако правоохранители называют цифру в несколько раз меньшую. Обсуждались вопросы по возврату льгот пенсионерам и инвалидам, тарифы ЖКХ и предложения в бюджет на 2019 год. Кроме того, в ходе встречи, которая длилась около полутора часов, депутат ответил на многочисленные вопросы собравшихся и пообещал взять все озвученные предложения и просьбы в работу.

Напомним, что один из последних митингов в Самаре прошел 20 октября. Тогда горожане собрались в сквере "Родина", чтобы выразить свое недовольство по поводу повышения пенсионного возраста и платы за проезд.

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