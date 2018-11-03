"Могилы все ближе к озеру": жители Рубежного пожаловались на разрастающееся кладбище

3 Нояб. 22:05 2018-11-03T22:05:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители поселка Рубежный, который находится в Куйбышевском районе Самары, продолжают жаловаться на разрастающееся кладбище. По их словам, захоронения, чья законность у них вызывает сомнения, с каждым днем становятся все ближе к единственному в их поселке озеру.

- Мы требуем прекратить захоронения и дать правовую оценку действиям предприятия «Спецкомбинат ритуальных услуг», которое разрешает хоронить неподалеку от озера, - заявили жители поселка на встрече с депутатом Госдумы от Самарской области Александром Хинштейном.

Народный избранник поддержал жителей, отметив, что это не правильно и что так не должно быть. Он позвонил прокурору Самары Никите Зубко и попросил подготовить заявление в суд. Он уверен, что с помощью прокуратуры можно будет добиться запрета на захоронения рядом с озером.