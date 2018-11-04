В самарском Кошелеве закрыли на ремонт железнодорожный переезд, из-за которого в прошлом году случился скандал

СЕГОДНЯ 16:09 2018-11-04T16:09:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В самарском микрорайоне Крутые Ключи на ремонт закрыт железнодорожный переезд. Тот самый, что находится на пересечении с улицей мира и который соединяет Крутые Ключи и «Кошелев-парк» с городом.

Как сообщают железнодорожники, переезд будет закрыт для движения автотранспорта с 22:00 7 ноября до 6:00 8 ноября.

В 2017 году вокруг этого переезда произошел конфликт между местными жителями и железнодорожниками. Из-за несоблюдения технических требований горожанам запретили там ездить и это, фактически, означало одно – новый микрорайон отрезался от остального города. Потом его отремонтировали, но выяснилось, что на содержание переезда денег нет и его могут сделать платным. Впрочем, этого так и не было сделано.