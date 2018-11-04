Восточная культура и объятия для публики: как прошла «Ночь искусств 2018» в Самаре

4 Нояб. 23:37 2018-11-04T23:41:43+03:00

Посетители могли насладиться не только визуальным, но и музыкальным искусством Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В воскресенье, 4 ноября, в Самаре прошла всероссийская акция «Ночь искусств». Библиотеки и музеи откроют двери для зрителей в непривычное время работы.

Программа была обширна и разнообразна, чтобы каждый смог найти экспозицию для души. Например, в музее Эльдара Рязанова прошел квест «Искусство объединяет». Гости музея погрузились в атмосферу российского кинематографа и приняли участие в викторине.

Самый необычный перфоманс прошел в Художественном музее. Художник Вадим Сушко представил «Объятия» - в квадрате метр на метр он обнимался с девушкой. Идеей акции было проверить реакцию общества на проявление интимного на людях. А еще, в музее исполнили вживую бессмертные хиты «Битлз».

В библиотеке имени Крупской прошла интерактивная программа «Искусство объединяет» в индийском стиле. В программе были: мастер-классы «Фурошики», «Другая Индия», лекция и лекция о Востоке и чаепитие уникальных чаев.

В этот вечер в музеях разрешалось танцеватьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Современное искусство не всегда понятноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Местами "Ночь" в Самаре была неотличима от ночи на ВостокеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

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