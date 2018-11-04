Восточная культура и объятия для публики: как прошла «Ночь искусств 2018» в Самаре
В воскресенье, 4 ноября, в Самаре прошла всероссийская акция «Ночь искусств». Библиотеки и музеи откроют двери для зрителей в непривычное время работы.
Программа была обширна и разнообразна, чтобы каждый смог найти экспозицию для души. Например, в музее Эльдара Рязанова прошел квест «Искусство объединяет». Гости музея погрузились в атмосферу российского кинематографа и приняли участие в викторине.
Самый необычный перфоманс прошел в Художественном музее. Художник Вадим Сушко представил «Объятия» - в квадрате метр на метр он обнимался с девушкой. Идеей акции было проверить реакцию общества на проявление интимного на людях. А еще, в музее исполнили вживую бессмертные хиты «Битлз».
В библиотеке имени Крупской прошла интерактивная программа «Искусство объединяет» в индийском стиле. В программе были: мастер-классы «Фурошики», «Другая Индия», лекция и лекция о Востоке и чаепитие уникальных чаев.
В этот вечер в музеях разрешалось танцеватьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Современное искусство не всегда понятноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Местами "Ночь" в Самаре была неотличима от ночи на ВостокеФото: Светлана МАКОВЕЕВА