На Карла Маркса в Самаре иномарка врезалась в трамвай
Вчера днем, 4 ноября, в областной столице произошла дорожная авария с участием общественного транспорта. На проспекте Карла Маркса, недалеко от дома № 30, «Лифан» врезался в трамвай. Информация о ДТП появилась в паблике «ДТП Самара» в социальных сетях.
- Видимо, иномарка не успела проехать через рельсы. Трамвай серьезных повреждений не получил, хотя, конечно, пассажиры волновались. У машины сильно поломалась передняя часть, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» местный житель.
К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас в причинах случившегося разбираются сотрудники Управления ГИБДД. По итогам проверки должно быть принято процессуальное решение, а нарушитель будет привлечен к ответственности.