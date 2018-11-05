На Карла Маркса в Самаре иномарка врезалась в трамвай

СЕГОДНЯ 19:00 2018-11-05T19:00:39+03:00

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Вчера днем, 4 ноября, в областной столице произошла дорожная авария с участием общественного транспорта. На проспекте Карла Маркса, недалеко от дома № 30, «Лифан» врезался в трамвай. Информация о ДТП появилась в паблике «ДТП Самара» в социальных сетях.

- Видимо, иномарка не успела проехать через рельсы. Трамвай серьезных повреждений не получил, хотя, конечно, пассажиры волновались. У машины сильно поломалась передняя часть, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» местный житель.

К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас в причинах случившегося разбираются сотрудники Управления ГИБДД. По итогам проверки должно быть принято процессуальное решение, а нарушитель будет привлечен к ответственности.