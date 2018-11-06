Новое колесо обозрения в парке Гагарина ждет экспертиза

СЕГОДНЯ 08:24 2018-11-06T08:24:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Запуск нового колеса обозрения в парке имени Юрия Гагарина в Самаре все ближе. В ближайшее время аттракцион пройдет экспертизу, по итогам которой будет решено, получит ли он сертификат качества и разрешение на работу. Об этом сообщили представители МАУ "Парки Самары".

- В настоящий момент дату открытия назвать не можем. После прохождения экспертизы будет проведено благоустройство территории: превращение из стройплощадки в зону отдыха, а уже затем торжественное открытие.

Напомним, что новый аттракцион расположился в районе картинга. Высота колеса обозрения составляет 55 метров. В конце прошлой недели рабочие повесили все 24 кабинки. Каждая из них остеклена, оснащена обогревом и рассчитана на 6 человек.