2018-11-06T08:47:39+03:00
Происшествия

В Сызрани поймали угонщика вазовских легковушек

Молодой человек крал чужие машины, а потом давал кататься друзьям
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские задержали парня и возбудили уголовное делоПолицейские задержали парня и возбудили уголовное делоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Сызрани 19-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела. Молодого человека подозревают в угоне двух вазовских легковушек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, парень угонял чужие авто, чтобы подзаработать. Так, августовской ночью он отжал дверь одного из гаражей на улице Новомайской и похитил автомобиль ВАЗ-21070. После этого он продал машину одному из своих знакомых.

Через несколько дней парень «присмотрел» еще одну вазовскую легковушку - «двенадцатую». Она стояла во дворе дома на проспекте Гагарина. Чтобы угнать этот автомобиль, парню пришлось принести свой аккумулятор. Поставив недостающую запчасть, молодой человек отогнал машину к своему дому, потом попользовался ею несколько дней, а затем дал покататься друзьям. В дальнейшем легковушку нашли возле одного из предприятий Сызрани. Там ее оставил знакомый угонщика.

Полицейские задержали злоумышленника и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время его расследование завершено. Правоохранители направили дело на рассмотрение в суд.

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