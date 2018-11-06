Перекрытие дорог в Самаре 7 ноября 2018 года: где нельзя будет проехать в день Парада Памяти

СЕГОДНЯ 15:07 2018-11-06T15:07:24+03:00

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В среду, 7 ноября, в Самаре на площади имени В.В. Куйбышева в восьмой раз пройдет Парад Памяти, посвященный военному параду 1941 года. В связи с этим на нескольких улицах возле площади будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Так, с 15:00 6 ноября до 6:00 7 ноября закроют проезд по улицам: Вилоновской от Галактионовской до Чапаевской, Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской, Шостаковича от Чапаевской до Куйбышева, Фрунзе от Шостаковича до Вилоновской.

В среду, 7 ноября, с 6:00 до 15:00 зона перекрытия расширится. В этот день нельзя будет проехать по улице Вилоновской от Чапаевской до Максима Горького, по улице Куйбышева от Красноармейской до Вилоновской, по улице Максима Горького от Красноармейской до Вилоновской, по улице Фрунзе от Краснормейской до Шостаковича, по Волжскому проспекту от Вилоновской до Маяковского. Также нельзя будет в этот день проехать по участку улицы Молодогвардейской от Вилоновской до Ульяновской. Кроме того, 7 ноября на площади Куйбышева и на прилегающих к ней улицах будет запрещена стоянка транспорта.

Отметим, что техника, которая будет участвовать в Параде Памяти, после прохождения по площади Куйбышева, поедет по улице Вилоновской, далее по улице Галактионовской и заедет во двор театра оперы и балета. Жителей и гостей города просят не мешать проезду военной техники.

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