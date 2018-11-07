Провал устранен: на Ново-Садовой открывается движение транспорта

СЕГОДНЯ 12:51 2018-11-07T12:51:12+03:00

Участок Ново-Садовой по направлению из города был закрыт для проезда в течение месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре завершили работы по устранению коммунальной аварии на участке улицы Ново-Садовой от улицы Полевой до улицы Первомайской. В ближайшее время дорогу вновь откроют для движения транспорта. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

- Подрядные организации регионального министерства строительства завершили работы по укреплению основания и устранения просадки асфальтового покрытия над котлованом метрополитена. Сейчас рабочие занимаются демонтажем дорожных знаков и ограждений, - рассказали представители ведомства.

Напомним, автомобилисты заметили просадку асфальта на улице Ново-Садовой еще в августе. Тогда чиновники сообщили, что знают об этом и следят за ситуацией. При взятии пробы грунта специалисты обнаружили утечку горячей воды. В итоге на время устранения коммунальной аварии движение по направлению из города было перекрыто. Работы велись примерно на протяжении одного месяца.