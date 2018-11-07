Самарец попал под статью за контрабанду стероидов из Беларуси

СЕГОДНЯ 14:40 2018-11-07T14:40:26+03:00

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В Самарской области 36-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела. Мужчина попался на контрабанде стероидов.

Нарушителя выявили сотрудники Самарской таможни. Посылка, которую отправили из Республики Беларусь, показалась им подозрительной, и они решили ее проверить. Экспертиза показала, что в посылке находились препараты, содержащие в своем составе тестостерон пропионат, станозолол и болденон ундесиленат. Все они являются сильнодействующими веществами. Общая масса изъятых из незаконного оборота стероидов составила 55 г.

Как выяснили таможенники, мужчина приобрел эти препараты в интернет-магазине. Документов на то, что ему их назначили медики, у самарца не оказалось. В итоге в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет и штраф до 1 млн рублей.