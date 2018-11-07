Убил за бутылку водки: жителя Чапаевска отправили в колонию на 8,6 лет

СЕГОДНЯ 19:33 2018-11-07T19:33:58+03:00

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В Чапаевске на 8,6 лет посадили мужчину, который убил знакомого за бутылку водки. В суде выяснили, что ранее судимый 30-летний мужчина повздорил с приятелем из-за того, что емкость с этим живительным алкогольным напитком во время их посиделок пропала в неизвестном направлении.

- Мужчины распивали алкоголь в сквере. Они начали бурно выяснять отношения, после того, как бутылка куда-то пропала, началась драка и виновник нанес по телу жертвы более 40 ударов ногами и руками, - сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Убийца бил свою жертву также камнем и осколком бутылки. Житель Чапаевска скончался на месте. А его убийцу судили и теперь он отправится на 8,6 лет в места не столь отдаленные.