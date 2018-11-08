2018-11-08T12:10:46+03:00
Общество

В Самаре соцслужащим рассказали, как работать с ВИЧ-инфицированными людьми

Специалисты СПИД-центра провели цикл встреч с работниками «Центра социального обслуживания населения «Безымянский»»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИДФото: Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД
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Специалисты Самарского областного клинического СПИД-центра провели цикл просветительских мероприятий с соцработниками. Тема – «Профилактика заражения ВИЧ. Особенности работы с ВИЧ-инфицированными».

Всего провели четыре встречи. В них приняли участие 225 социальных работников. Из них 70 слушателей решили воспользоваться возможностью пройти тест на ВИЧ.

- С просьбой об организации семинаров по санитарному просвещению соцработников в СПИД-центр обратилось руководство АНО «Центр социального обслуживания населения «Безымянский» Самары, персонал которого занимается обслуживанием различных слоев населения, в том числе и ВИЧ-инфицированных граждан, - рассказали в пресс-службе регионального СПИД-центра.

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