2018-11-08T14:21:40+03:00
Происшествия

Напал с ножом и уехал в ночной клуб: появились подробности угона иномарки с парковки ТЦ «Самолет»

Уголовник из Бузулука обманул автомобилистку, напал на нее с ножом и оставил без машины
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские задержали преступника. Объяснить, зачем угнал авто, он не смогПолицейские задержали преступника. Объяснить, зачем угнал авто, он не смогФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны подробности угона автомобиля «Киа Рио» от торгового центра «Самолет» в Самаре.

Напомним, преступление произошло поздно вечером 6 ноября. Жертвой злоумышленника стала 26-летняя местная жительница. По словам девушки, она приехала в ТЦ, чтобы купить там продукты в круглосуточном магазине. Приобретя все необходимое, девушка пошла прогревать свой автомобиль. В этот момент в стекло задней пассажирской двери постучал неизвестный мужчина и сказал, что автоледи обронила пакет. Пока девушка осматривала парковку, незнакомец сел на заднее сиденье. После этого он достал нож и потребовал выйти ее из машины. Однако самарчанка не захотела так просто покидать свое авто и начала сопротивляться. В ходе борьбы злоумышленник порезал ей руку, и девушке пришлось оставить машину. Сразу после этого автомобилистка начала звать на помощь прохожих и вызвала полицейских. В этот момент злоумышленник сел за руль иномарки и уехал в сторону улицы Стара Загоры.

Скрыться от полицейских преступнику не удалось. Его нашли и задержали возле одного из ночных клубов на улице Стара-Загора. Злоумышленником оказался 27-летний житель Бузулука, который ранее был судим за кражу и ложный донос. Мотивы своего поступка он объяснить не смог.

Как сообщает пресс-служба облГлавка, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас правоохранители проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям.

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