2018-11-08T20:11:10+03:00
Общество

Теперь заживем: прожиточный минимум в Самарской области увеличили на 75 рублей

Также прожиточный минимум повысили для пенсионеров и для жителей трудоспособного возраста
Анастасия ФИЛАТОВА
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Прожиточный минимум в Самарской области немного "подрос" к 3 кварталу 2018 годаПрожиточный минимум в Самарской области немного "подрос" к 3 кварталу 2018 годаФото: Евгения ГУСЕВА
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Правительство Самарской области утвердило величину прожиточного минимума на третий квартал 2018 года. Согласно постановлению, подписанному врио первого вице-губернатора - председателем регионального правительства Александром Нефедовым, теперь его размер в расчете на душу населения составит 10219 рублей. Это на целых 75 рублей больше, чем во втором квартале 2018 года. Тогда прожиточный минимум составлял 10144 рубля.

Изменения коснулись и отдельных групп населения. Так, для трудоспособных жителей региона прожиточный минимум увеличили с 11111 до 11218 рублей, для пенсионеров - с 8005 до 8080 рублей. А вот для детей прожиточный минимум немного понизили - с 10181 до 10129 рублей.

Напомним, что прожиточный минимум устанавливается на основе потребительской корзины, в которую входят продукты, промтовары, некоторые услуги и платежи, минимально необходимые для жизни человека.

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