Теперь заживем: прожиточный минимум в Самарской области увеличили на 75 рублей
Правительство Самарской области утвердило величину прожиточного минимума на третий квартал 2018 года. Согласно постановлению, подписанному врио первого вице-губернатора - председателем регионального правительства Александром Нефедовым, теперь его размер в расчете на душу населения составит 10219 рублей. Это на целых 75 рублей больше, чем во втором квартале 2018 года. Тогда прожиточный минимум составлял 10144 рубля.
Изменения коснулись и отдельных групп населения. Так, для трудоспособных жителей региона прожиточный минимум увеличили с 11111 до 11218 рублей, для пенсионеров - с 8005 до 8080 рублей. А вот для детей прожиточный минимум немного понизили - с 10181 до 10129 рублей.
Напомним, что прожиточный минимум устанавливается на основе потребительской корзины, в которую входят продукты, промтовары, некоторые услуги и платежи, минимально необходимые для жизни человека.