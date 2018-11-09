В Волгаре открылось отделение «Почты России»

СЕГОДНЯ 09:53 2018-11-09T09:53:34+03:00

Работает почтовое отделение с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, в субботу – с 10:00 до 17:00 Фото: Архив "КП"

Пока оно работает не в полную силу

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В Самаре в микрорайоне Волгарь открылось новое почтовое отделение. Расположено оно по адресу: улица Осетинская, 5. Пока почтовое отделение работает по усеченному формату: там можно отправить письмо, получить корреспонденцию с пометкой «до востребования», купить печатные издания, оплатить коммуналку, налоги и штрафы. В полную силу отделение заработает до конца года, сообщает пресс-служба «Почты России».

- Работает почтовое отделение с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, в субботу – с 10:00 до 17:00. Перерыв – с 13:00 до 14:00. Воскресенье – выходной, - говорится в сообщении.

Также в будущем отделение «Почты России» собираются открыть в микрорайоне Южный город.