Опять коммунальная авария: в Самаре перекрыли движение по Алма-Атинской
На улице Алма-Атинской в Самаре произошла новая коммунальная авария. На этот раз была выявлена утечка на трубе водоснабжения диаметром 300 мм. Об этом сообщает пресс-служба Самарских коммунальных систем.
По данным компании, в настоящее время на место происшествия выехала аварийная бригада. На время проведения ремонтных работ участок дороги на перекрестке улиц Алма-Атинская и Черемшанская будет полностью закрыт для движения транспорта. Водителей просят заранее выбирать свой маршрут.
Отметим, что проезд по улице Алма-Атинской открыли только на прошлой неделе. До этого там в течение трех месяцев устраняли аварию на канализационном коллекторе, из-за которой на дороге образовался внушительный провал. После всех земляных работ на проезжую часть уложили новый асфальт, а также приступили к благоустройству прилегающей территории. Однако сейчас сотрудникам СКС, скорее всего, вновь придется проводить "раскопки".