Опять коммунальная авария: в Самаре перекрыли движение по Алма-Атинской

СЕГОДНЯ 10:19 2018-11-09T10:21:24+03:00

Дорогу только недавно отремонтировали и открыли после провала

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На улице Алма-Атинской в Самаре произошла новая коммунальная авария. На этот раз была выявлена утечка на трубе водоснабжения диаметром 300 мм. Об этом сообщает пресс-служба Самарских коммунальных систем.

По данным компании, в настоящее время на место происшествия выехала аварийная бригада. На время проведения ремонтных работ участок дороги на перекрестке улиц Алма-Атинская и Черемшанская будет полностью закрыт для движения транспорта. Водителей просят заранее выбирать свой маршрут.

Отметим, что проезд по улице Алма-Атинской открыли только на прошлой неделе. До этого там в течение трех месяцев устраняли аварию на канализационном коллекторе, из-за которой на дороге образовался внушительный провал. После всех земляных работ на проезжую часть уложили новый асфальт, а также приступили к благоустройству прилегающей территории. Однако сейчас сотрудникам СКС, скорее всего, вновь придется проводить "раскопки".