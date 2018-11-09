2018-11-09T11:07:12+03:00
Общество

Долг за «коммуналку» не пустил жителя Самарской области за границу на юбилей супруги

Мужчина задолжал за газ, тепло и электроэнергию почти 400 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
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Судебные приставы Кинельского района подпортили праздничное настроение местному жителю, собравшемуся улететь за границу на юбилей супруги. Дело в том, что мужчина накопил внушительный долг по оплате коммунальных услуг. Он задолжал за газ, тепло и электроэнергию 394 тысячи рублей.

Мужчина долгое время не платил по счетам и накопил крупный долг, за что ему временно ограничили выезд за пределы страны. О том, что вылететь за границу, он теперь не может, должник узнал только в аропорту. Мужчина вместе с друзьями хотел отпраздновать день рождения супруги в другой стране. Улететь удалось всем, кроме должника.

Сразу после того, как компания друзей отправилась на отдых, мужчина поспешил полностью погасить долг. Как сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области, теперь запрет на выезд за границу с него сняли.

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