2018-11-09T11:39:53+03:00
Общество

Как доехать до стадиона «Самара Арена» 10 ноября на матч «Крылья Советов» - «Ахмат»

10 ноября на стадионе «Самара Арена» пройдет игра «Крылья Советов» - «Ахмат». «КП-Самара» публикует, как доехать до стадиона 10 ноября - в день матча
Анастасия ФИЛАТОВА
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До стадиона болельщиков будут развозить трамваи S5, а трамваи № 14 закончат свою работу раньшеДо стадиона болельщиков будут развозить трамваи S5, а трамваи № 14 закончат свою работу раньшеФото: Михаил ГОРЮНОВ
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В субботу, 10 ноября, в 17:30 на стадионе «Самара Арена» пройдет матч 14 тура РПЛ между местными «Крыльями Советов» и «Ахматом» из Грозного. Болельщиков на игру и обратно будут развозить трамваи S5. Часть составов будут ходить от улицы Тухачевского, а остальные - от Барбошиной поляны.

«Длинный» S5 начнет курсировать с 14:16 от улицы Тухачевского через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, проспект Ленина, КРЦ «Звезда», улицу Ново-Садовую, Барбошину поляну, улицу Демократическую и улицу Ташкентскую. Интервал движения составит 8-10 минут.

«Короткий» S5 будет ходить с 15:00 от Барбошиной поляны через улицы Демократическую и Ташкентскую. Интервал движения составит 6-7 минут.

Отметим, что трамвай № 14, который с 1 ноября запустили по маршруту «проспект Кирова – стадион «Самара Арена», в день матча закончит свою работу раньше. Последний трамвай отправится в 14:30 с отстановки «Стадион «Самара Арена». Остальные трамваи будут курсировать по своим графикам без изменений.

Также до стадиона можно будет добраться на муниципальных маршрутах:

- на трамваях №№ 5, 11, 12, 22, на троллейбусах №№ 8, 9, 19 и на автобусах №№ 6, 21, 21м, 50, 89, 203, 206, 226, 261, 295, 297 - до остановки «Барбошина поляна» на улицы Ново-Садовой, далее - с пересадкой на трамвай S5.

- на трамваях №№ 22, 24, 25 – до трамвайной остановки «Московское шоссе» по улице Ташкентской, далее - с пересадкой на трамвай S5;

- на автобусе № 50 до остановки «Дачи» по улице Демократической, далее – пешком до стадиона;

- на автобусах №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 210, 268, 295 до остановки «Улица Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона.

После матча болельщиков также будут развозить на трамваях S5. Посадка на них будет осуществляться одновременно с двух площадок: с правой (по направлению в сторону Московского шоссе) будут отправляться трамваи до Барбошиной поляны, а с левой — до улицы Тухачевского.

Для тех болельщиков, которые собираются на стадион на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка. Заехать на нее можно будет со стороны улицы Демократической по улице Арена 2018, далее по улице 2-ой проезд, а также со стороны Волжского шоссе по улице 2-ая Стадионная, далее - по улице 2-ой проезд.

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