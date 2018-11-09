2018-11-09T12:43:34+03:00
Происшествия

В Самаре казенное предприятие подкупило фирму, чтобы она не жаловалась на его аукционы в ФАС

Предприятие заплатило директору ООО 150 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: СУ СК по Самарской областиФото: СУ СК по Самарской области
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В Самаре директора одного из обществ с ограниченной ответственностью заподозрили в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, 2 ноября прошлого года женщина, находясь в ресторане в Самаре, незаконно получила от представителя федерального казенного предприятия 150 тысяч рублей. За эти деньги она обещала отозвать и не направлять в будущем от имени своей фирмы жалобы в Федеральную антимонопольную службу на аукционы, которые проводило ФКП.

По данному факту Куйбышевский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело по части 6 статьи 204 УК РФ "Коммерческий подкуп". В настоящее время его расследование продолжается. Правоохранители выясняют все подробности и обстоятельства случившегося.

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