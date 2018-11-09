Самарцы смогут купить билеты на поезда до Москвы и Санкт-Петербурга со скидкой

СЕГОДНЯ 13:23 2018-11-09T13:23:49+03:00

Акция будет действовать на поезда отправлением с 12 по 30 ноября

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«РЖД» вводит специальные тарифы на поезда, которые курсируют по маршрутам Самара - Москва и Самара - Санкт-Петербург. До 15 ноября этого года жители Самары смогут приобрести билеты на эти поезда со скидкой. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Так, по специальным тарифам можно будет купить билеты на верхние места купейных вагонов поездов №009/010 Москва – Самара – Москва и №107/107 Санкт-Петербург – Самара – Санкт-Петербург.

Билет на двухэтажный поезд №049/050 из Москвы в Самару будет стоить 1299 рублей, а на фирменные поезд №009/010 «Жигули» - 2099 рублей. А вот билет на скорый фирменный поезд №107/107 Санкт-Петербург – Самара можно будет купить за 3999 рублей.

Как отмечают в компании, скидки будут действовать на поезда отправлением с 12 по 30 ноября. Количество мест по специальному тарифу ограничено.