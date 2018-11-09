2018-11-09T18:16:12+03:00
Общество

«КП-Самара» внесла свой вклад в повышение культурного уровня заключенных Самарской области

Издание пополнило видеотеки исправительных учреждений губернии
Евгения ВАСИНА
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Фото: Пресс-служба УФСИН России по Самарской областиФото: Пресс-служба УФСИН России по Самарской области
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В исправительных учреждениях УФСИН России по Самарской области активно создаются видеотеки. Помощь в этом оказала «КП-Самара». В колонии и следственные изоляторы здание передало более 150 видеодисков разнообразной тематики. Есть рассказы о природе и животном мире Дальнего Востока, Курильских островах, классика отечественного кинематографа, в том числе фильмы «Летят журавли», «Волга-Волга», «Друг мой Колька» и другие. Кроме художественных фильмов «КП-Самара» предоставила диски с репортажами матчей мирового футбола.

Как отметил врио заместителя начальника УФСИН подполковник внутренней службы Александр Дерябин, богатый потенциал видеотек планируется использовать в часы культурно-массовой работы с осужденными.

Общественный совет при УФСИН России по Самарской области оценил такую идею и выразил готовность оказать посильную помощь в пополнении видеотек. Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Самарской области в видеотеки войдут фильмы, созданные силами сотрудников исправительных учреждений и осужденных. Как правило, они посвящены истории исправительных учреждений, различным концертам художественной самодеятельности и спортивным соревнованиям.

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