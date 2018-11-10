2018-11-10T10:06:35+03:00
Происшествия

Украл деньги и телефон: в Тольятти росгвардейцы задержали предполагаемого вора

Мужчину, который похож на злоумышленника с ориентировки, заметили в Автозаводском районе
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Произошло все в Автозаводском районе городаПроизошло все в Автозаводском районе городаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали подозреваемо в преступлении. 25-летний мужчина может оказаться вором, который украл у тольяттинца деньги и сотовый телефон, сообщают в пресс-службе Росгвардии по Самарской области.

Произошло все в Автозаводском районе. Экипаж вневедомственной охраны получил ориентировку на розыск и задержание вора, который обокрал местного жителя 1982 года рождения. Похожего на злоумышленника мужчину заметили на улице Свердлова. 25-летнего подозреваемого задержали и передали полиции, которая и будет во всем разбираться.

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