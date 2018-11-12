2018-11-12T09:06:31+03:00
Общество

В Самаре губернатор «отменил» посетителям концерта Войтенко штрафы за парковку у филармонии

Дмитрий Азаров возмутился, что у любителей музыки эвакуировали машины, пока они были на концерте, и поручил вернуть их
Анастасия ФИЛАТОВА
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Глава региона поручил разобраться с парковкой в историческом центре СамарыГлава региона поручил разобраться с парковкой в историческом центре СамарыФото: Соцсети
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Вечером в воскресенье, 11 ноября, в Самаре разразился очередной скандал по поводу парковки в историческом центре. Люди, приехавшие в филармонию на концерт баяниста Сергея Войтенко, остались без своих автомобилей. Дело в том, что в 19:00 водители поставили свои автомобили на правильной стороне дороги, а в 21:30 — после концерта — уже стали нарушителями. В ситуации разбирался губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Вышел из здания Самарской филармонии после концерта Сергея Войтенко и увидел совершенно расстроенных зрителей, около 10 человек. У людей эвакуировали автомобили. Парковка транспорта на прилегающих улицах организована по четной/нечетной стороне, а переход «суток» в 21:00. Водитель, поставивший свое авто в 19:00 на правильной стороне улицы после концерта — в 21:30 — оказывается нарушителем! И автомобиль эвакуируют, - написал в своем Твиттере глава региона.

По словам Дмитрия Азарова, ему пришлось разбираться с парковкой прямо на месте. Он позвонил начальнику ГИБДД Юрию Некрасову и задал несколько вопросов о том, как часто тот ходит в театры и где оставляет свой автомобиль.

- Я спросил, часто ли он посещает театры и концертные залы? Где, на какой стороне, оставляет автомобиль? И что это? Потворство бизнесу эвакуаторщиков или очевидная глупость? - сообщил губернатор, добавив, что Юрий Некрасов пообещал исправить ситуацию в кратчайшие сроки.

Глава региона извинился перед всеми любителями музыки, у которых увезли автомобили на штрафстоянку. Кроме того, он поручил вернуть им машины без уплаты штрафа и возмещения затрат на эвакуацию.

Напомним, что недавно жители Самары на парковку возле театра оперы и балета. Тогда власти города пообещали, что знаки поменяют и что людям разрешат парковаться до 24:00.

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