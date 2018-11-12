Появились фото с места гибели 14-летнего мальчика на улице Молодежной в Самаре

СЕГОДНЯ 18:24 2018-11-12T18:24:45+03:00

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В Самаре правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах жуткой трагедии на улице Молодежной. Напомним, что сегодня утром там погиб 14-летний юноша. Мальчика обнаружили возле многоэтажки с травмами, характерными для падения с высоты.

- Вроде как он жил прямо в этом доме — на одном из нижних этажах. Что случилось — непонятно. Говорят, что парень учился в 124 школе. Год или два назад их ученик погиб похожим образом, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» местный житель, пожелавший остаться анонимным.

Сейчас проверку по факту происшествия проводят следователи СУ СК Самарской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Со слов очевидцев, сначала на место ЧП прибыли медики скорой, однако потом, убедившись, что уже ничем не помочь, они уехали восвояси, а делом занялись полицейские и следователи, которые оцепили территорию.

По имеющимся сведениям, подросток перед гибелью собирался в школу. На 16 этаже дома, возле которого его труп нашли, найдены рюкзак и сменная обувь несчастного. В социальных сетях также прошла информация, что парень был там не один. Однако она официального подтверждения пока не получила.