В районе Филармонии и Театра драмы в Самаре изменится схема движения

СЕГОДНЯ 19:43 2018-11-12T19:43:02+03:00

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Согласно информации Департамента транспорта областной столице в ближайшие дни в городе изменится схема движения автомобилей по улице Фрунзе на участке от улицы Льва Толстого до улицы Некрасовская. Эту меру власти вводят для удобства автолюбителей. В том числе речь идет и о посетителях Самарской Государственной Филармонии, которые жаловались на отсутствие парковочных мест.

- Вместо знаков «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и «Стоянка запрещена по четным числам месяца» на обеих сторонах улицы будет действовать знак 3.27 «Остановка запрещена» с конкретным временным интервалом (с 0:00 до 06:00), - сообщает администрация Самары.

Таким образом, жители теперь могут беспрепятственно парковать автомобили в шаговой доступности от Филармонии при посещении концертов. Похожу схему с заменой знаков применят и в районе театра драмы имени Максима Горького - по улице Фрунзе на участке от улицы Шостаковича до Вилоновской.

Напомним, в воскресенье, 11 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров узнал, что у посетителей концерта баяниста Сергея Войтенко, который проходил в филармонии, эвакуировали автомобили, потому что они не успели их вовремя переставить на правильную сторону. Он поручил вернуть им машины без наложения штрафов, а также разобраться с парковкой.