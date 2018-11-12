2018-11-12T17:12:56+03:00
Общество

"Люди просят не один месяц": Азаров поручил главе Самары решить проблему с парковкой в историческом центре

Глава региона попросил Елену Лапушкину не затягивать с этим вопросом
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
В ближайшее время власти города должны будут исправить ситуацию с парковкой возле филармонииВ ближайшее время власти города должны будут исправить ситуацию с парковкой возле филармонииФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В понедельник, 12 ноября, в правительстве Самарской области прошло очередное оперативное совещание. В числе прочих там был затронут и вопрос парковки в историческом центре Самары, в частности, возле филармонии и других центров культуры, который в эти выходные вызвал большой общественный резонанс.

Глава Самары Елена Лапушкина доложила губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, что к настоящему времени была убрана часть знаков на улице Галактионовской, из-за которых посетители театра оперы и балета становились нарушителями и лишались своего автомобиля. Что касается дорог у других объектов культуры, то там сейчас проводится ревизия.

- Нужно решить эту проблему в кратчайшие сроки. Люди уже не один месяц просят разобраться с этим вопросом! - поручил Елене Лапушкиной глава региона.

Напомним, проблема с парковкой в историческом центре города зреет уже давно, однако особое внимание она привлекла только в воскресенье, 11 ноября. Губернатор Дмитрий Азаров узнал, что у посетителей концерта баяниста Сергея Войтенко, который проходил в филармонии, эвакуировали автомобили, потому что они не успели их вовремя переставить на правильную сторону. Он поручил вернуть им машины без наложения штрафов, а также разобраться с парковкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре возле театра оперы и балета разрешат парковаться до полуночи

Изменения решили внести по многочисленным просьбам горожан (подробности)

В Самаре губернатор «отменил» посетителям концерта Войтенко штрафы за парковку у филармонии

Дмитрий Азаров возмутился, что у любителей музыки эвакуировали машины, пока они были на концерте, и поручил вернуть их (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре на площади Куйбышева установят 26-метровую новогоднюю елку с медиагирляндами
Сызранский студент совратил 15-летнюю девочку в заброшенном здании
По ночам в Самарской области ожидается мороз до -18°C
Жители Самары могут покорить две столицы в одном круизе!
Тольяттинцам расскажут, можно ли остановить старение
Глава департамента управления делами губернатора Самарской области избавился от приставки «врио»
В Тольятти возбудили уголовное дело после гибели женщины и ее сына-инвалида
В Самарской области на сельского слесаря возбудили уголовное дело за секс со школьницей
Самарскую федерацию баскетбола возглавил Владимир Аветисян
В Тольятти водитель «Приоры» отправил автомобилистку в больницу
В администрации Самары появится департамент финансов
В Самарской области долг по кредиту помешал местному жителю купить частный дом
Дмитрий Азаров – о вступлении «Самары» в Единую лигу ВТБ: «Как только будут спонсоры и готовность поднимать клуб наверх, это будет сделано»
В Самаре возле многоэтажки на Молодежной нашли тело 14-летнего школьника
Самарская шпажистка в составе сборной РФ завоевала золото этапа кубка мира
Стали известны победители конкурса "Мисс самарская полиция - 2018"
В Самарской области нашли мать, утопившую новорожденную дочку в озере
На стройплощадке "Южный город-2" двое рабочих насмерть отравились газом
Осталось четверо: появился шорт-лист кандидатов на донаименование аэропорта Курумоч
Жителям Самары предлагают скинуться на шагоходы
В Самаре улицу Красноармейскую затопило из-за коммунальной аварии