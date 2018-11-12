"Люди просят не один месяц": Азаров поручил главе Самары решить проблему с парковкой в историческом центре

СЕГОДНЯ 17:12 2018-11-12T17:12:56+03:00

В ближайшее время власти города должны будут исправить ситуацию с парковкой возле филармонии Фото: Архив "КП"

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В понедельник, 12 ноября, в правительстве Самарской области прошло очередное оперативное совещание. В числе прочих там был затронут и вопрос парковки в историческом центре Самары, в частности, возле филармонии и других центров культуры, который в эти выходные вызвал большой общественный резонанс.

Глава Самары Елена Лапушкина доложила губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, что к настоящему времени была убрана часть знаков на улице Галактионовской, из-за которых посетители театра оперы и балета становились нарушителями и лишались своего автомобиля. Что касается дорог у других объектов культуры, то там сейчас проводится ревизия.

- Нужно решить эту проблему в кратчайшие сроки. Люди уже не один месяц просят разобраться с этим вопросом! - поручил Елене Лапушкиной глава региона.

Напомним, проблема с парковкой в историческом центре города зреет уже давно, однако особое внимание она привлекла только в воскресенье, 11 ноября. Губернатор Дмитрий Азаров узнал, что у посетителей концерта баяниста Сергея Войтенко, который проходил в филармонии, эвакуировали автомобили, потому что они не успели их вовремя переставить на правильную сторону. Он поручил вернуть им машины без наложения штрафов, а также разобраться с парковкой.

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