Пропавшая в Самаре почти 2 недели назад 14-летняя девочка нашлась

СЕГОДНЯ 14:24 2018-11-14T14:24:54+03:00

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В Самаре благополучно завершились поиски 14-летней Светланы М. Напомним, 2 ноября девочка ушла из дома и и перестала выходить на связь с близкими. Родственники и волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивали ее почти на протяжении двух недель.

Сегодня, 14 ноября, стало известно о том, что Светлана нашлась. Она жива и здорова. Подробности того, где именно она все это время пропадала, традиционно не сообщается. По неподтвержденным данным, полицейские нашли девочку в Оренбурге.