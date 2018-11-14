У самарского губернатора появился советник по охране здоровья
Им стал известный бизнесмен Александр Манаков
Фото: правительство Самарской области
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров представил своего нового советника. Им стал известный самарский бизнесмен Александр Манаков. Как сообщили в региональном правительстве, он будет советником по вопросам охраны здоровья населения.
Отметим, что Александр Манаков является учредителем и руководителем ООО «Центр энергоинформационной медицины». Кроме того, он является одним из учредителей некоммерческого предприятия «Здоровая нация». Также он участвовал в выборах в самарскую губернскую дума от партии КПРФ.