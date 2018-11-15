Гандболистки «Лады» обыграли АГУ-«Адыиф» 35:23

СЕГОДНЯ 09:30 2018-11-15T09:30:53+03:00

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«Лада» в 11 матче предварительного этапа чемпионата России среди команд суперлиги обыграла майкопский клуб АГУ-«Адыиф». Встреча проходила в Тольятти и закончилась со счетом 35:23.

- Фанатам на трибунах скучать не приходилось. Волжанки действовали чуть расслабленно, но с разумной выкладкой, в строгом соответствии с заданием поддерживать тонус перед пятничным выездом на ответный суровый бой с венгерским «Шиофоком» в рамках Кубка ЕГФ, - рассказали в пресс-службе «Лады».

После 11 матчей тольяттинки возглавляют турнирную таблицу суперлиги. У идущего на втором месте клуба «Ростов-Дон» на 2 очка меньше, но и две игры в запасе. АГУ-«Адыиф» на последнем месте. У команды из Майкопа ни одной победы в сезоне.