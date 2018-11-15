2018-11-15T10:38:03+03:00
Общество

В Самаре в ТЦ «Парк Хаус» возобновляет работу кинотеатр

В новом мультиплексе будет действовать фиксированная цена
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Уже скоро самарцы смогут посмотреть в кинотеатре самые ожидаемые новинки годаУже скоро самарцы смогут посмотреть в кинотеатре самые ожидаемые новинки годаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В четверг, 15 ноября, в торговом центре «Парк Хаус», который находится на пересечении Московского шоссе и улицы XXII Партсъезда в Самаре, открывается кинотеатр «Синема Парк». Об этом на своей странице в соцсети сообщили представители ТЦ.

По их словам, этот мультиплекс станет первым в Самаре кинотеатром, в котором будет действовать фиксированная цена. Любой сеанс в любой день недели будет стоить всего 150 рублей. В ближайшее время жители города смогут посмотреть там самые ожидаемые новинки этого года.

Напомним, что «Синема парк» сменил в торговом центре кинотеатр «Киномечта». Он открылся осенью прошлого года, однако проработал недолго. На протяжении почти целого года он был закрыт по техническим причинам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович: «Надеемся, травмированные игроки вернутся до игры со Спартаком»
В Самарской области сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом пошел на спад
Россельхозбанк объявил запуске международных денежных переводов в сервисах дистанционного обслуживания
Три самарских здания представят на международном форуме
В Самаре на пересечении Московского шоссе и Гастелло иномарка провалилась в яму с кипятком
Гандболистки «Лады» обыграли АГУ-«Адыиф» 35:23
Самарская налоговая напоминает, какие реквизиты нужно указать при оформлении платежных поручений
Самарский ХК ЦСК ВВС в гостях уступил СКА-«Неве» со счетом 2:1
В Самаре трое мошенников наворовали с чужих банковских счетов более 3,5 млн рублей
В Самаре из-за утечки горячей воды перекрывали движение по Московскому шоссе
Хоккейная «Лада» с большим отрывом обыграла питерское «Динамо»
Кухня и спальня на 11 кв.м: в Самаре нашли самые маленькие квартиры после Москвы
Самарская губернская дума приняла в первом чтении бюджет Самарской области на 2019 год
По самарскому поселку Рубежное бегает кабан
В Жигулевске водителя, по вине которого в ДТП погибла женщина, приговорили к двум годам лишения свободы
Житель Самары попался на производстве ядовитой «незамерзайки»