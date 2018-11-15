В Самаре в ТЦ «Парк Хаус» возобновляет работу кинотеатр

СЕГОДНЯ 10:38 2018-11-15T10:38:03+03:00

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В четверг, 15 ноября, в торговом центре «Парк Хаус», который находится на пересечении Московского шоссе и улицы XXII Партсъезда в Самаре, открывается кинотеатр «Синема Парк». Об этом на своей странице в соцсети сообщили представители ТЦ.

По их словам, этот мультиплекс станет первым в Самаре кинотеатром, в котором будет действовать фиксированная цена. Любой сеанс в любой день недели будет стоить всего 150 рублей. В ближайшее время жители города смогут посмотреть там самые ожидаемые новинки этого года.

Напомним, что «Синема парк» сменил в торговом центре кинотеатр «Киномечта». Он открылся осенью прошлого года, однако проработал недолго. На протяжении почти целого года он был закрыт по техническим причинам.