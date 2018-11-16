Эвакуацию в ТЦ "Вива Лэнд" в Самаре спровоцировала молодая уборщица

СЕГОДНЯ 10:26 2018-11-16T11:05:40+03:00

Из здания вывели почти 2 тысячи человек

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Стали известны новые подробности происшествия в ТЦ "Вива Лэнд", где вчера вечером проводилась эвакуация. Как оказалось, к произошедшему имела отношение 27-летняя уборщица.

- Она позвонила по спецлинии и сообщила о готовящемся теракте в торговом центре. По версии правоохранителей, девушка сделала это из хулиганский побуждений. Нарушительницу задержали для выяснения всех обстоятельств, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Из здания вывели 1809 человек. На месте работали все оперативные службы, применялись служебно-разыскные собаки. Напомним, ГУ МВД Самарской области сообщало, в ТЦ нашли бесхозный пакет, но он оказался безопасным для посетителей и персонала.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.