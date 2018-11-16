Экс-прокурора Безенчукского района осудили на 4 с половиной года

СЕГОДНЯ 14:21 2018-11-16T14:21:30+03:00

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В Советском районном суде сегодня огласили приговор по громкому делу теперь уже бывшего прокурора Безенчуского района Андрея Павлова. Мужчину задержали в декабре 2017 года при получении 72 с половиной тысяч рублей. Деньги якобы предназначались за покровительство работе стоянок ОПГ "Законовские" в Кировском районе. Подробнее можно почитать на сайте "КП-Самара".

- Павлова задержали в Советском районе, поэтому дело рассматривалось в нашем суде. Суд назначил ему наказание в виде 4 с половиной лет лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии общего режима. Также согласно приговору его лишают классного чина, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе Советского райсуда.

Почти наверняка Павлов и его защитники будут обжаловать такое решение. Близкие Андрея уверены, что его подставили, а день в автомобиль подкинули. На обжалование вердикта служителей Фемиды у экс-прокурора есть 10 дней.