« У меня пропал телефон с важными записями»: прокурор Безенчукского района, обвиняемый в покровительстве «Законовским», пожаловался на ошибки следствия

Орлов, который всех сажает

В Советском суде заканчивают разбираться в деле прокурора Безенчукского района Андрея Павлова. Мужчину задержали в декабре 2017 года – якобы, при получении взятки в 72 тыс. рублей за покровительство работе стоянок ОПГ «Законовские» в Кировском районе. «Сдал» главу сельского ведомства Александр Орлов, менеджер группировки, который совсем недавно засветился еще в одном громком деле. Именно он передавал взятку мечеными купюрами Дмитрию Сазонову, начальнику одного из управлений Росгвардии.

Чем мог реально помочь самарским бизнесменам руководитель прокуратуры Безенчукского района, не уточняется. Однако силовики утверждали: плодотворное общение Павлова с Орловым и передача денег от ОПГ «Законовские» длилась не меньше года. Кстати, в разработку прокурора взяли почти сразу после задержания лидера ОПС Гафурова. Следствие считает,что прокурор брал деньги еще работая в городе, исполняющим обязанности, потом продолжил требовать взносы, но уже на самом деле ничем и никому не помогал. За это преступники и сдали своего "законника". Источники же предполагали, что члены группировки сдают связи в верхах в обмен на определенные послабления. Правда, выборка получилась не слишком большой.

Сам Павлов своей вины не признал и на протяжении всего процесса указывал на ошибки и недочеты в ведении следствия. По его словам, его просто подставили. В последнем слове перед вынесением приговора безенчукский прокурор указал, что, по его мнению видео, его задержания, представленное на рассмотрение суда, обрезано на самом интересном месте – как раз на том моменте, когда Орлов подкидывает деньги в автомобиль. Кроме того, снимали только половину машины – рук и лица Павлова видно не было, хотя Орлов утверждал,что знаки – куда класть деньги – его оппонент подавал жестами и мимикой.

Телефон пропал, а вместе с ним записи

Например, Павлов указывает на странное пренебрежение к техническим устройствам. С телефона Asus Zen Phone Орлова пропала переписка в Viber, которая была изучена следователем, а еще исчез телефон самого прокурора

- У меня пропал телефон с записями разговоров с Орловым, полностью меня реабилитирующих. Хотя телефон был изъят и запакован в белый конверт – именно так свидетельствует из протокола обыска. СК отказались проводить проверку по этому факту, а также регистрировать заявление, как заявление о преступлении, - отметил Андрей Павлов.

Также по его словам, много вопросов вызывает детализация разговоров, которую используют для выстраивания обвинения. По ней получается, что только дважды за год подсудимый и потерпевший находились неподалеку, в радиусе действия одной станции.

- Мое должностное положение прокурора сельского района не позволяло мне ни приказать, ни просить должностных лиц попросить или приказать кому-то в Самаре. Также моя должность не являлась авторитетной для госслужащих Самары, которые стоят выше меня по должностной лестнице, - уточнил Павлов.

Где стоянки, где прокурор?

Также обвиняемый просил обратить внимание, что только в октябре 2017 года прозвучала от Орлова первый раз просьба о помощи

- Тогда потерпевший просил меня в первый раз помочь«зайти на Литвинова», передать деньги Кировскому районному прокурору и не просил больше ни о чем, - говорит подсудимый. И подчеркивает: нет фактов, доказывающих, что согласие на получение денег было получено, а также налицо факт явного завышения квалификации преступления: оно не было оконченным, также говорить об использовании служебного положения нельзя, так как оно по факту никак не использовалось. Более того, по данным Павлова за этот год стоянки, принадлежащие ОПГ, получили предписания на штраф всего-то в 500 рублей. Значит, им ничего и не угрожало?

Интересно, что в вину сына не верит и отец Андрея Павлова – Георгий Павлов, руководитель одного из КФХ в Хворостянском районе. По его словам, взятку прокурору подложили, чтобы наказать слишком принципиальную позицию (например, именно Павлов стал инициатором разбирательств с главой Безенчука, у которого профессиональный диплом оказался поддельным). Также мужчина считает, что целили и в него:

- Я еще в молодости, когда был председателем колхозов, многим не угоден был, меня даже под следствие брали на 4 года за то, что я якобы отравил коров, хотя у меня всегда были лучшие показатели. Но потом сняли все обвинения. И после этого мне не раз говорили: мол, не лезь никуда. Вот и нашли, как ударить больнее, приструнить, - делится своим мнением Георгий Павлов.

Заключил свою речь подсудимый выводом, что к его делу сторона обвинения отнеслась несерьезно, сотрудники прокуратуры не ответили ни на один из оппонирующих доводов. Судья заявила, что суд рассмотрит все данные, приговор будет озвучен в пятницу, время сообщат дополнительно. Обвинение запрашивает для экс-прокурора 7 лет заключения. У Андрея Павлова есть жена и двое детей, младшему сыну 4 года.

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