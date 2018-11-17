Самарскую школу №29 назовут в честь легенды МЧС

СЕГОДНЯ 11:45 2018-11-17T12:02:03+03:00

Также, там откроют первый в Самаре кадетский класс спасателей

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В этом году в Самаре переименуют школу №29, которая находится в Октябрьском районе города на улице Радонежской, 2а. Об этом рассказал начальник ГУ МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко в субботу, 17 ноября, в ходе отчетно-выборной конференции региональной Общественной организации ветеранов гражданской обороны и противопожарной службы.

Мы обсудили этот вопрос с министерством образования, главой города Самары. Принято решение школе №29 присвоить имя легенды МЧС Самарской области, начальника управления государственной противопожарной службы Карпова Анатолия Константиновича, которому сегодня исполнилось бы 82 года. Это важное событие для нашей ветеранской организации - сказал Олег Бойко.

Когда точно школа получит новое имя, еще не утверждено. Однако, по словам Олега Бойко, ориентировочно это произойдет на день МЧС, 25 декабря.

А уже со следующего года школа №29 оправдает свое новое достойное имя на практике. Олег Бойко отметил, что с 2019 года там откроется первый в Самаре кадетский класс МЧС. Он будет создан по примерам уже действующих с этого года таких классов под названием «Юный спасатель» в Сызрани и Тольятти.

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Теперь юных спасателей в регионе готовят со средней школы. У кадетов МЧС будут свои привилегии, но и нагрузка больше, чем у обычных школьников (подробности)