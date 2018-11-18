2018-11-18T12:17:14+03:00
Общество

Самарские автомобилисты составили из машин гигантскую свечу

Так в городе почтили память погибших в авариях
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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В акции приняли участие более 30 машинВ акции приняли участие более 30 машинФото: СОЦСЕТИ
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В Самаре прошла акция, посвящённая Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Он отмечается в третье воскресенье ноября.

Самарские автомобилисты вместе с Госавтоинспекцией организовали построение. На парковке у торгового комплекса «Амбар» на Южном шоссе автолюбители составили из машин огромную свечу памяти. Горящее пламя символизировали служебные автомобили ГИБДД с включёнными проблесковыми маячками. В акции приняли участие больше 30 автомобилей.

День памяти жертв ДТП празднуют во всем миру уже на протяжении 13 лет. По инициативе Генеральной ассамблеи ООН, погибших в поварих вспоминают каждое третье воскресенья ноября.

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