Самарцы увидели дикую лису во дворах на Алма-Атинской

СЕГОДНЯ 06:35 2018-11-19T06:36:24+03:00

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В воскресенье, 18 ноября, во дворах жилых домов у пересечения улицы Алма-Атинской и проспекта Карла Маркса была замечена дикая лисица. Об этом рассказывают очевидцы в социальных сетях.

- Шугается, но дружелюбная, думаю бояться ее не стоит, а вот за нее стоило бы, а то народ у нас дикий, - пишет автор поста Илья Иванов. - В какие службы можно обратиться, чтобы увезли в заповедник?

Самарцы предполагают, почему животное появилось в городе. Многие комментаторы посчитали, что лиса бешенная.

- Здоровый не домашний лис никогда открыто не подойдет к человеческому жилью, - говорится в одном из ответов. - Никогда! Если зашел — это верный признак бешенства, что в наших краях не редкость.

Другие посчитали, что животное вынуждено скитаться из-за бескормицы в лесу. Как бы оно ни было, специалисты советуют не подходить к диким лисицам, ведь зачастую они являются носителем смертельно опасного бешенства.